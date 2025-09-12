Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時～ 配信 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」の新映像が公開された。発売は2026年春を予定。 今回は本作の新たなゲームプレイ映像が公開。キャラクタークリエイトの進化点や、食べ物を与える場面、さらに作成したMii同士の繋がりをプレ&#