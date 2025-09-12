きょう（12日）夕方、東京・赤坂の会社のオフィスで、30代の男性が男に包丁で刺され意識不明の重体です。警視庁は現場にいた61歳のエチオピア国籍の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕し、詳しいいきさつを調べています。きょう午後5時半ごろ、港区・赤坂のビル3階のアパレル関連会社のオフィスで「従業員が急に刺された」と110番通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、30代の会社役員の男性が包丁で腹を刺され、仰向けの