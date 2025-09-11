「【視聴者の質問コーナー】新NISAで迷っている方必見！こうすれば老後の生活が安心できる！」と題し、投資アドバイザー・鳥海翔氏が動画内で、視聴者から寄せられた資産運用に関する相談や疑問に率直に答えた。動画冒頭で「地銀でNISAをやっていたがゆえに、もう全然お金が貯まりませんでした、みたいなことがあるんだろうか」と投げかけつつ、NISAや投資信託、全世界株式の運用方法まで幅広いポイントを解説し