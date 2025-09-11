長時間映画のヒットが相次いでいる。興行収入１００億円超を記録した「国宝」のほか、アニメ映画やハリウッドのアクション大作も２時間３０分を超える。１９日公開の「宝島」の上映時間は３時間を超え、映画の長時間化の流れが続いている。（文化部近藤孝）中だるみやおしりの痛み「全くなかった」８月２７日、横浜市内の映画館で「宝島」の試写会が開かれた。３時間１１分の作品を見終わった５０歳代の会社員女性は「３時間