ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４７．３５円付近まで一時下落。ドル安が更に加速しており、ドル円も戻り売りが続いている。前日に石破首相が辞任を表明したことから、円安が進み週初のオセアニア時間に窓を開けた形となっていた。しかし、ＮＹ時間の終盤に来て、その窓埋めが完了した格好となっている。 市場は来週の９月ＦＯＭＣを前に、今週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目。ＦＯＭＣ前の最後の主要指標となる。予