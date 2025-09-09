ドル円、１４７．３５円付近まで下落 本日の窓埋め完了＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４７．３５円付近まで一時下落。ドル安が更に加速しており、ドル円も戻り売りが続いている。前日に石破首相が辞任を表明したことから、円安が進み週初のオセアニア時間に窓を開けた形となっていた。しかし、ＮＹ時間の終盤に来て、その窓埋めが完了した格好となっている。
市場は来週の９月ＦＯＭＣを前に、今週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目。ＦＯＭＣ前の最後の主要指標となる。予想では総合指数の前月比が７月の０．２％から０．４％に加速し、前年比は２．７％から２．９％に上昇すると見込まれている。コア指数の前年比は３．１％と７月と変わらずの見通し。エコノミストは、「企業は関税導入前に大量に積み上げた在庫をほぼ使い切っており、関税負担に対して脆弱な状態となっている。そのため消費者への価格転嫁が起きやすい状況にある」と述べている。
短期金融市場では年内３回の利下げ確率を８０％程度まで高めている。今月の利下げは完全に織り込まれており、焦点は０．５０％ポイントの大幅利下げがの有無に移っているようだ。大幅利下げの可能性は現時点で１０％程度。大幅利下げに至るには、今週のインフレ指標がかなり弱い必要があるとの声も出ている。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
