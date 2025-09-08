9月7日、プロ野球セ・リーグの阪神タイガースが、2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。【写真】スカートまくれてもお構いなし! 道頓堀川に飛び込む若い女性たち吉村洋文知事も注意勧告「この日おこなわれたのは、阪神が優勝マジック1で迎えた広島カープ戦。試合は2回、大山悠輔選手のツーベースヒットなどのチャンスから、高寺望夢選手が犠牲フライを打って先制。しかし5回には、先発の才木浩人投手による先頭打者への初球が頭