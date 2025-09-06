元衆議院議員の石川知裕さんが2025年9月6日、亡くなったことがわかりました。事務所関係者によると、6日午前6時ごろ、妻で衆議院議員の香織さんに入院していた東京の病院から「呼吸が弱くなってきたので家族の方は集まって欲しい」と連絡があったということです。香織さんと小学生の長男と長女が病院に到着してまもなく、午前6時半ごろ静かに息を引き取りました。52歳でした。連絡を受けた関係者によると、香織さんは悲しみをこら