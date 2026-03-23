23日、国民民主党の足立康史議員が先月に行われた大阪府知事選について質問する中、議場内が騒然となった。【映像】国会が「142秒」停止の瞬間（実際の様子）足立議員は“国保逃れ”について質問した後、「先月執行された大阪府知事選挙においても吉村洋文知事が辞職表明をしてから中6日、辞職届から週末を除けば中3日で告示日を迎えるという極めて異例の選挙期日が設定されました。公正な手続きをもって選挙期日が決定された