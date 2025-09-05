まるで子どものころのように、大人になっても兄弟や姉妹の間で物の貸し借りをするのは特に珍しくないことです。しかし「貸して」と言われたものがとても高価なものだったり、大事なものだった場合にはやはり貸すのをためらってしまいますよね。今回は物の貸し借りでトラブルに発展した経験のある筆者の知人、Yさんのお話です。 突然やってきた義妹 当時Yさんは旦那さんの実家で、旦那さんとお姑さんと小学生の娘の4人暮らし。