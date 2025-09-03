ドル高が強まるドル円も一時１４９円付近まで上昇関税への不透明感で利回り上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が強まり、ドル円も一時１４９円付近まで上昇する場面が見られた。ロンドン時間に森山幹事長が辞意を表明とのニュースが流れ、円安が進む場面が見られた。石破政権が崩壊なら、次の首相は積極財政派の人物がなる可能性もあり、日銀の利上げへのプレッシャーも増すとの思惑から円安シ