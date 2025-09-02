中丸雄一さんの新連載「推して推されて」が、リニューアルする「週刊文春」9月11日号（9月4日発売）よりスタートします。「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントとしては初めての「週刊文春」での連載。そもそも――、“浅からぬ因縁”のある「週刊文春」で、中丸さんはなぜ連載を始めようと思ったのか。中丸さん自身が「きまずい」と感じた連載開始までの顛末……第1回をお読みください。【画像】元KAT-TUNの中丸雄一さんの新連