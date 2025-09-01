　橋幸夫デイリースポーツ

アルツハイマー型認知症を公表、橋幸夫の現状「ほとんど会話は成立しない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • アルツハイマー型認知症を公表している橋幸夫が再入院していると分かった
  • 所属する「夢グループ」の石田重廣社長がトークショーで説明
  • 病状を「ほとんど会話は成立しなくなっていました」と語った
