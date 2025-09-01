株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「2025年 オリコン顧客満足度®調査 住宅ローン 利用実態データ」の結果を発表しました。それによると、住宅ローン利用者の約2人に1人が団体信用生命保険（団信）の特約は「がんに対する保障」に加入していることがわかりました。【グラフ】加入した団体信用生命保の特約保障を見る調査は、過去3年以内に住宅ローンの新規借り入れ、もしくは、借り換えを行った人で、融資（借入）