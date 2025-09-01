ファン・ペルシー監督が上田綺世を称賛した【写真：ANP Photo/アフロ】FOOTBALL ZONE

ファン・ペルシー監督が上田綺世を絶賛「一緒に仕事ができて嬉しい」

by ライブドアニュース編集部

  • 8月31日の試合で2得点を決め、開幕3試合連続で4得点と絶好調の上田綺世
  • ファン・ペルシー監督は「本当に嬉しい」とパフォーマンスを称えた
  • 「守備でも信じられないほど重要な存在」だと評価した
