上田綺世にファン・ペルシー監督が絶賛

オランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が開幕3試合で4得点と絶好調の日本代表FW上田綺世を称賛している。

オランダメディア「de Volkskrant」が報じた。

上田は現地時間8月31日に行われた第3節スパルタ・ロッテルダム戦（4-0）に先発出場し、2得点を決めた。これで開幕3試合連続ゴールで通算4得点。ファン・ペルシー監督からの先発起用に結果で応えている。

指揮官は試合後の会見で上田について言及。「彼は今、調子がいい。守備でも信じられないほど重要な存在だし、攻撃では多彩な走りを見せている。ペナルティーエリアでスペースがなくても、身体の使い方が巧みになっている。彼がゴールを決めて本当に嬉しい。これまで彼のプレーは報われてこなかったからね」とそのパフォーマンスを称えた。

加入3シーズン目の上田に対して、これまでオランダ国内で厳しい評価が続いてきたが、そうした状況も変わりつつある。さらにファン・ペルシー監督は「彼と一緒に仕事ができて嬉しい。彼はとても指導しやすいし、落ち着いている」とも語っていた。

森保ジャパンでの不動のエースとして活躍する上田が、クラブでもその地位を確かなものとしつつあるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）