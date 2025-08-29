全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茗荷谷の中華料理店『きなり屋』です。【辛さ★2】わんぱくな旨さがクセになる町中華の人気者昼時は近くに勤めるビジネスマンであふれ、18時ともなれば夕食にやってくるファミリーでテーブルがいっぱいになる。これぞ正しき町中華の風情だ。そもそものスタートがラーメン店からの暖簾分けということもあり、麺類は醤油や味噌などの定