1975年9月にデビューして以降、数々の名曲を生み出してきた中島みゆき。その歌声と叙情的な歌詞は今なお色あせることはない。彼女が50年にわたって愛され続けてきた魅力と軌跡を追うーー。【写真】現在とは雰囲気が全く違う、ポーズを決める20代の中島みゆき『ファイト！』に潜む“寄り添い”が織りなす作詞力中島みゆきが今年9月でデビュー50周年を迎える。「北海道で生まれ育った中島さんは、1975年に『アザミ嬢のララバイ』