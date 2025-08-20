東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 25165.94（+43.04+0.17%） 中国上海総合指数 3766.21（+38.92+1.04%） 台湾加権指数 23625.44（-728.06-2.99%） 韓国総合株価指数 3130.09（-21.47-0.68%） 豪ＡＳＸ２００指数 8917.97（+21.82+0.25%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81888.81（+244.42+0.30%） ２０日のアジア株は総じて上昇。米ハイテク株や半導体関連株の下げを受けて売りが先