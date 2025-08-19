全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三鷹の西洋料理レストラン『西洋料理レストラン七條』です。最初のひと口から最後のひとかけらまで旨い、心配りが生む名店の味揚げたて熱々を頬張れば、衣の香ばしさ、ネタごとに違う食感や味わい、そこに油の旨みまで広がって…気づけば夢中でかぶりつく。そして食後の多幸感にうっとり。そんな“極上”のフライ体験を楽しませてくれ