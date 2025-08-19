全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三鷹の西洋料理レストラン『西洋料理レストラン七條』です。

最初のひと口から最後のひとかけらまで旨い、心配りが生む名店の味

揚げたて熱々を頬張れば、衣の香ばしさ、ネタごとに違う食感や味わい、そこに油の旨みまで広がって…気づけば夢中でかぶりつく。そして食後の多幸感にうっとり。

そんな“極上”のフライ体験を楽しませてくれるのが『七條』だ。

目指すは「ひと口目はもちろん、最後まで食べ疲れしないおいしさ」。そこで軽やかな食感にするため卵液を水で伸ばしたり、「活〆穴子フライ」には味わいのアクセントにカレー粉を散らすなど、理想に向けた工夫がなされているのだ。

スペシャルミックスフライ（スープ、ライス付き）2800円

『西洋料理レストラン七條』スペシャルミックスフライ（スープ、ライス付き） 2800円 エビにアジ、ホタテにクリームコロッケとミニメンチ、黒豚ヒレカツまで入った全6種の贅沢なひと皿。注目はスペシャルにのみ入るヒレカツで、肉々しくかつ上品な味わいで絶品。タルタルにはシェリービネガーの酸味を効かせる

さらに「油と衣は調味料のひとつ」と語るご主人。創業から半世紀ほど経つ現在でも様々なパン粉を試し、その味わいを試しているというのだ。

最初から最後までおいしい黄金色の幸せがここにはある。

『西洋料理レストラン七條』（右）2代目 七條清考さん、（左）3代目 圭さん

2代目：七條清考さん、3代目：圭さん「ランチは3代目が腕を振るっております！」

『西洋料理レストラン七條』

三鷹『西洋料理レストラン七條』

［店名］『西洋料理レストラン七條』

［住所］東京都三鷹市下連雀3-15-15・I‘SAMビル1階

［電話］0422-24-8375

［営業時間］11時半〜14時（売り切れ次第終了）、18時〜20時半（20時LO）

［休日］火・水

［交通］JR中央線ほか三鷹駅南口から徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦、取材／編集部・荒川友吾

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

