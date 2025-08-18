鹿児島県指宿市でことし6月、温泉の排水路に転落した36歳の男性が全身にやけどをして亡くなっていたことが分かりました。周辺には同じような水路が複数か所あるとして、市が注意を呼びかけています。 市や関係者などによりますと、ことし6月21日午前2時半ごろ、指宿市大牟礼の市道わきの排水路に、指宿市に住む36歳の男性が転落しているのが見つかりました。 排水路には周囲の温泉施設や住宅から源泉の湯が流れ込んでいて、男性