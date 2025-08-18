秋田朝日放送 秋田・大仙市で１８日クマとみられる野生動物に襲われた人が死亡しました。 消防などによりますと、１８日午後１時１５分ごろ大仙市協和峰吉川高見で血を流して倒れている人がいると消防に通報があり、その場で死亡が確認されました。 状況からクマを含む野生動物に襲われた可能性が高く、大仙市は注意を呼びかけています。