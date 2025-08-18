【一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編】 8月18日 順次発売 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは一番くじONLINE限定で、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編」を8月18日17時より順次発売する。価格は1回790円。 本商品は、「NARUTO-ナルト- 波の国編」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は「うずまきナルト」のフ