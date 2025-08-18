NARUTO -ナルト- 波の国編】 8月18日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは一番くじONLINE限定で、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編」を8月18日17時より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、「NARUTO-ナルト- 波の国編」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は「うずまきナルト」のフィギュアで、うれしい時には泣いてもいいとイナリを諭すナルトが忠実に再現されている。B賞は、一番くじ初のラインナップとなる「白」がMASTERLISEシリーズでフィギュア化。C賞は、ナルトと白の名シーンが「Revible Moment」で初立体化されている。

その他に、劇中登場アイテムをハイクオリティで再現する「MASTERELIVE COLLECTION」（マスタリライブコレクション）より、「白のお面 MASTERELIVE COLLECTION」、忍犬達が可愛らしいデフォルメ姿で立体化された「忍犬ちょこのっこ」、「NARUTO-ナルト-」に登場するキャラクターをデザインした「アクリルコレクション」などがラインナップしている。

ラストワン賞には、一番くじ初ラインナップの「桃地再不斬」がMASTERLISEシリーズで立体化されている。

【各等賞一覧】

A賞：うずまきナルト MASTERLISE

B賞：白 MASTERLISE

C賞：Revible Moment～うずまきナルト＆白～

D賞：白のお面 MASTERELIVE COLLECTION

E賞：忍犬ちょこのっこ

F賞：タオルコレクション

G賞：アクリルコレクション

H賞：ミニ色紙

ラストワン賞：桃地再不斬 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 桃地再不斬 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～11月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)岸本斉史 スコット／集英社･テレビ東京･ぴえろ

※発売日は流通により前後する場合があります。