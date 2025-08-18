「一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編」のオンライン販売が本日17時より開始！
BANDAI SPIRITSは一番くじONLINE限定で、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編」を8月18日17時より順次発売する。価格は1回790円。
本商品は、「NARUTO-ナルト- 波の国編」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は「うずまきナルト」のフィギュアで、うれしい時には泣いてもいいとイナリを諭すナルトが忠実に再現されている。B賞は、一番くじ初のラインナップとなる「白」がMASTERLISEシリーズでフィギュア化。C賞は、ナルトと白の名シーンが「Revible Moment」で初立体化されている。
その他に、劇中登場アイテムをハイクオリティで再現する「MASTERELIVE COLLECTION」（マスタリライブコレクション）より、「白のお面 MASTERELIVE COLLECTION」、忍犬達が可愛らしいデフォルメ姿で立体化された「忍犬ちょこのっこ」、「NARUTO-ナルト-」に登場するキャラクターをデザインした「アクリルコレクション」などがラインナップしている。
ラストワン賞には、一番くじ初ラインナップの「桃地再不斬」がMASTERLISEシリーズで立体化されている。
「一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：うずまきナルト MASTERLISE
B賞：白 MASTERLISE
C賞：Revible Moment～うずまきナルト＆白～
D賞：白のお面 MASTERELIVE COLLECTION
E賞：忍犬ちょこのっこ
F賞：タオルコレクション
G賞：アクリルコレクション
H賞：ミニ色紙
ラストワン賞：桃地再不斬 MASTERLISE
ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 桃地再不斬 MASTERLISE
期間：発売日～11月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。