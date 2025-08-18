国民的キャラクター「アンパンマン」の生みの親として知られるやなせたかし。温かな作品世界の裏には、戦中派としての過酷な体験が横たわっていた。中国大陸に出征し、日本の大義を現地で宣伝することになったやなせが、はたとひらめいたアイデアとは？※本稿は、物江 潤『現代人を救うアンパンマンの哲学』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。軍隊には向かない軟弱な男が勇猛果敢で有名な部隊に配属戦中派とは、