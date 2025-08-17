シンプルな装いに一点投入すると気分転換になるロゴやプリントは、“なつかしさ”を基準にすると合わせやすいアイテムが集まってくる。古着を愛するスタイリスト・樋口かほりさんの「古着屋にありそう」な選びに注目。【担当スタイリスト・樋口かほりさん】ベーシックなアイテムを軸としながら、女性らしい小ワザを効かせたスタイリングが大人気。忙しく動きまわる日々をオシャレに過ごせる、リアリティのあるアイテム選びに定評。