人気スタイリストに聞いた「シンプルだけど少し違う」大人のロゴT「選び方」

シンプルな装いに一点投入すると気分転換になるロゴやプリントは、“なつかしさ”を基準にすると合わせやすいアイテムが集まってくる。古着を愛するスタイリスト・樋口かほりさんの「古着屋にありそう」な選びに注目。



【担当スタイリスト・樋口かほりさん】

ベーシックなアイテムを軸としながら、女性らしい小ワザを効かせたスタイリングが大人気。忙しく動きまわる日々をオシャレに過ごせる、リアリティのあるアイテム選びに定評。



子どもっぽく見えない「キャラ・ロゴトップスの新作」

キャッチーなキャラクターやロゴも「柄の１つ」として解釈。あのころを思い出させてくれるもの、かすれた配色、くたっとした素材感など。経年変化を感じられる、味のあるものを選べば幼さが和らぎ、大人に似合うバランスに。活躍頻度が高くなるこれからにそなえて要チェック。







(SPORTY)

「昔ながらのブランドロゴ」

小さくても効きがいい計算された配置・色み・フォントの３拍子

グレーロゴTシャツ／NEWYOURS×Ocean Pacific（ソフトハイフン） 黒レザースカート／マカフィー（トゥモローランド） イヤリング／アビステ



スポーツブランドのTシャツも、実際の古着屋ではよく見かけるアイテム。サーフカルチャーを代表するブランド「オーシャンパシフィック」は、疾走感あふれるグラフィカルなロゴが特徴で、スタイリングのアクセントに。ベースの杢グレーもメンズっぽいゆるさ。







(CHARACTER)

「バックプリントを味方にキャラTを」

お茶目なトム＆ジェリーを繊細なネックレスで着飾って

オフ白バックプリントスエット／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷） アイボリー+ブラウンボーダーニットパンツ／PHEENY 白ロングパールネックレス、ゴールドミックスチェーンネックレス／ともにリラ（リラ/スピック&スパン ルミネ有楽町店）



キャラクターアイテムは、第一印象に直結しない背中側で着ると簡単。後ろに長くたらしたゴールドチェーンとミニパールの重ねづけで、エレガントな要素を。







（コーディネートのプライスなど詳細）

