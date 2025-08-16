「気づかれずにやるスリルと、自作カメラで盗撮する達成感があった」【卒アル入手】「せっかく夢叶えたのに、なんてことを……」中学生時代の古口大輔容疑者。どこか物憂げな目を浮かべている。左頬にある大きなホクロが印象的だ。8月13日、勤務先である栃木県の県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置し盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反等の容疑で栃木県警に逮捕されたのは、古口大輔容疑者（38）。送検のため宇都宮南