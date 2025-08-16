◆パ・リーグ日本ハム９―５楽天（１６日・楽天モバイル）日本ハムが両軍合わせて３１安打の乱打戦を制し、敗れた首位ソフトバンクとのゲーム差を「３」とした。スタメンを組み替えながら戦ってきた新庄監督が、勝負所でも“ターンオーバー”を継続していく考えを示した。「ずっと出てる選手、体の張りとかも出てきてるから、明日休ませるメンバーを考えたい。けがにつながる、けがしてもらったら困るんで」と自ら切り出した