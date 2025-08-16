全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・丸の内のビアダイニング『MASTER‘S DREAM HOUSE（マスターズドリームハウス）』です。やさしさが生み出す、深い旨みとコク表面を包み込む泡は見るからにクリーミーだが、口に入ると想像以上の濃密さ。やわらかい口当たりに、苦みや甘み、香りが重なり、深いコクへとつながっていく。これこそが、「マスターズドリーム」の多重奏！こ