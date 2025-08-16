全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・丸の内のビアダイニング『MASTER‘S DREAM HOUSE（マスターズドリームハウス）』です。

やさしさが生み出す、深い旨みとコク

表面を包み込む泡は見るからにクリーミーだが、口に入ると想像以上の濃密さ。やわらかい口当たりに、苦みや甘み、香りが重なり、深いコクへとつながっていく。これこそが、「マスターズドリーム」の多重奏！

この味に不可欠なのが、神泡のために研究開発されたオリジナルサーバー。ほかとくらべてビールが細くゆっくり流れ出てくるように感じるが、「グラスを45度に傾け、ノズルをできるだけ近づけて振動を与えないように丁寧に注ぎます」と、店長の井上直貴さんが言う繊細な注ぎ方にかかっている。

本日の前菜盛り合わせ 880円、ザ・プレミアム・モルツマスターズドリーム 823円

『MASTER‘S DREAM HOUSE（マスターズドリームハウス）』（左）本日の前菜盛り合わせ 880円 （右）ザ・プレミアム・モルツマスターズドリーム 823円 内容は随時変わる。この日はブリのたたき、しらすのブルスケッタなど

奥行きのある味わいには、フィッシュ＆チップスに添えられたワサビ風味のタルタルをはじめ、青さやしそ、ゆず、醤油など和を洋食に取り入れた料理と相性抜群！

『MASTER‘S DREAM HOUSE（マスターズドリームハウス）』店長・井上直貴さん

店長・井上直貴さん「平日はお得なランチと一緒にビールをどうぞ！」

［店名］『MASTER‘S DREAM HOUSE』

［住所］東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館1階

［電話］03-6269-5251

［営業時間］11時半〜23時（フード22時LO、ドリンク22時半LO）、土・日・祝：12時〜22時（フード21時LO、ドリンク21時半LO）※月〜金の11時半〜15時はランチ営業

［休日］無休（ビルに準ずる）

［交通］JR中央線ほか東京駅日本橋口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、「香るエール」を使った料理の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

