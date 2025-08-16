海や湖などに近い水辺に住むことは、メンタルヘルスや健康にメリットをもたらすことが知られていますが、平均寿命との関連性について調べた研究は限られていました。新たな研究では、同じ水辺であっても「海辺」と「内陸の川や湖の周辺」では、平均寿命との関連性が異なることが示されています。Unveiling complexity in blue spaces and life expectancy - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013