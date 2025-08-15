もはや誰もが知っている伝説、いや、神話的ゲームといえば「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」(ドラクエ3)だ。必死になってゲットし、夢中になってプレイし、涙目になってエンディングを見た人は多いだろう。ドラクエ3のプログラマーだった内藤寛さんそんなドラクエ3の世界を構築してくれた神、それはプログラマー。当時ドラクエ3のプログラマーだった内藤寛さんが、開発時の裏話を自身の公式Xアカウントでコメントし、極めて