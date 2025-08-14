◆パ・リーグ日本ハム９―４ロッテ（１４日・エスコン）日本ハムの五十幡亮汰外野手が初回、二盗を決め、自身初の２０盗塁をマークした。勢いそのまま三盗も成功させ、２１盗塁とし、西武・西川を抜きリーグ３位に浮上した。「もっと上を目指してやってきているので自己ベストを更新していきたい」。トップはソフトバンク・周東の２９盗塁、２位に楽天・小深田が２６で、自身初の盗塁王のタイトルを狙える位置にいるが、「あん