【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LISA（BLACKPINK）が、俳優・坂口健太郎が出演する「Dream」ショートフィルムを公開した。 LISAは3月の来日時に坂口のファンであることを公言しており、直接の対面が実現。その場で撮影されたTikTok動画が大きな反響を呼んだこともあり、今回の「Dream」ショートフィルムでの再共演に繋がった。 ■かつての恋人との甘く切ない記憶を辿るLISA 2月にリリースされたLIS