プロ野球巨人・阿部慎之助監督（46）の「会見拒否」に、インターネット上でG党から賛否の声が上がっている。 門脇のまさかの悪送球で痛恨の失点巨人は2025年8月13日、本拠地・東京ドームで中日と対戦し、3−4の逆転負けを喫した。 試合は1回に丸佳浩外野手（36）が、先頭打者本塁打を放つなどして、巨人が3点を先制した。 初回に3点をもらった巨人先発・田中将大投手（36）は、4回まで無失点と踏ん張るも5回に失策がらみで3点を失