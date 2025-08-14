xAIの共同創業者であるイゴール・バブシュキン氏が、同社を退社すると発表しました。バブシュキン氏はxAIのエンジニアリングチームを率い、創業からわずか数年で同社をシリコンバレー有数のAI企業に成長させることに貢献してきました。Co-founder of Elon Musk's xAI departs the company | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/08/13/co-founder-of-elon-musks-xai-departs-the-company/2025年8月14日、バブシュキン氏は自身の