歌手のNoBこと山田信夫さん 腎臓がんのため61歳で死去

2025年8月13日 18時4分

歌手のNoBこと山田信夫さんが9日、腎臓がんのため61歳で死去した
山田さんは、1984年にMAKE-UPのボーカリストとしてメジャーデビュー
アニメ「聖闘士星矢」のOP曲「ベガサス幻想」は世界的なヒット曲となった