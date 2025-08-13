リヴァプールが、イングランド代表DFマルク・グエイの獲得へクリスタル・パレスと交渉を行っているようだ。12日、イギリスメディア『BBC』や同『スカイスポーツ』などが伝えている。今夏の移籍市場で積極的な補強を行ったリヴァプール。しかし、センターバック（CB）を本職とする選手はオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクフランス代表DFイブラヒマ・コナテ、そして負傷のためコミュニティ・シールドのメンバーから外