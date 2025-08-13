◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦京都国際6―3健大高崎（2025年8月13日甲子園）史上初の前年春夏日本一校による、翌年夏の甲子園大会初戦での激突。歴史的カードは昨夏の王者・京都国際（京都）が、昨春の王者・健大高崎（群馬）を破り、史上7校目の夏連覇に向けて好スタートを切った。あざやかな速攻だった。京都国際は初回、先頭の長谷川颯（3年）が健大高崎先発・下重堅慎（3年）の初球を捉え、中前打で出塁