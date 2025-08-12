FC東京は８月12日、DF白井康介の負傷を発表した。クラブのリリースによれば、白井は８月６日の天皇杯ラウンド16（４回戦）のセレッソ大阪戦で負傷。右半腱様筋腱遠位付着部損傷と診断された。全治期間は約６〜８週間の見込みだ。31歳のベテランDFは、今季ここまでリーグ戦に19試合出場し、１得点をマーク。ルヴァンカップに２試合、天皇杯に２試合出場していた。 FC東京の公式Xが白井の負傷を発表すると、ファン・サ