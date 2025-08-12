J１で15位のFC東京が31歳ベテランDFの負傷離脱を発表。ファンからは「結構な重傷だな」「復帰したばかりなのに辛い」の声
FC東京は８月12日、DF白井康介の負傷を発表した。
クラブのリリースによれば、白井は８月６日の天皇杯ラウンド16（４回戦）のセレッソ大阪戦で負傷。右半腱様筋腱遠位付着部損傷と診断された。全治期間は約６〜８週間の見込みだ。
31歳のベテランDFは、今季ここまでリーグ戦に19試合出場し、１得点をマーク。ルヴァンカップに２試合、天皇杯に２試合出場していた。
FC東京の公式Xが白井の負傷を発表すると、ファン・サポーターから以下のような声が挙がった。
「焦らずしっかり治してきてください」
「帰還を待っています」
「どうかお大事に」
「結構な重傷だな」
「早く戻ってきてほしい」
「心配です」
「怪我人多いなあ」
「辛いな」
「復帰したばかりなのに辛い」
現在J１で15位と低迷するFC東京にとって、手痛い離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】移籍市場でサムライフィーバー！次々に欧州名門へ！2025年夏に海外で新天地を求めた日本人選手たち
クラブのリリースによれば、白井は８月６日の天皇杯ラウンド16（４回戦）のセレッソ大阪戦で負傷。右半腱様筋腱遠位付着部損傷と診断された。全治期間は約６〜８週間の見込みだ。
31歳のベテランDFは、今季ここまでリーグ戦に19試合出場し、１得点をマーク。ルヴァンカップに２試合、天皇杯に２試合出場していた。
FC東京の公式Xが白井の負傷を発表すると、ファン・サポーターから以下のような声が挙がった。
「帰還を待っています」
「どうかお大事に」
「結構な重傷だな」
「早く戻ってきてほしい」
「心配です」
「怪我人多いなあ」
「辛いな」
「復帰したばかりなのに辛い」
現在J１で15位と低迷するFC東京にとって、手痛い離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】移籍市場でサムライフィーバー！次々に欧州名門へ！2025年夏に海外で新天地を求めた日本人選手たち