naoさんの、子どもたちを連れてパパが働く姿を見に行ったエピソードを描いた漫画が、インスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。工事現場で働くパパ。ちょうど自宅の近くの現場にいるときに、子どもたちを連れて見学に行くことにしました。働くパパの姿を見た子どもたちは…という内容で、読者からは「娘ちゃんがしっかりしてる！」「期待を裏切らない息子くん（笑）」などの声が上がっています。頑