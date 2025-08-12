naoさんの、子どもたちを連れてパパが働く姿を見に行ったエピソードを描いた漫画が、インスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

工事現場で働くパパ。ちょうど自宅の近くの現場にいるときに、子どもたちを連れて見学に行くことにしました。働くパパの姿を見た子どもたちは…という内容で、読者からは「娘ちゃんがしっかりしてる！」「期待を裏切らない息子くん（笑）」などの声が上がっています。

頑張るパパの姿を伝えたい

naoさんは、インスタグラムやブログ「わが家のネタ帳」でエッセー漫画を発表しています。naoさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

naoさん「父親の仕事場を見ることなんて滅多にないだろうし、そのときの様子を記録しておきたいと思い、漫画にしました」

Q.パパの仕事場を見に行ったのは、このときは初めてでしたか。

naoさん「初めてです！」

Q.パパは子どもたちに、どのようなお仕事をしているのかを話すことはありますか。

naoさん「今振り返ると、あまり仕事のことは話していなかったと思います。私にも仕事の話はあまりしない人なので…」

Q.naoさん自身は、これからもパパの働く姿を子どもたちに見せていきたいですか。

naoさん「毎日、暑いときも寒いときも朝早くから頑張って働いてくれているので、見せられるなら、かっこいい姿をどんどん見せたいです」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

naoさん「『娘さん、目の付けどころが素晴らしい！』と娘の反応を褒めていただいたり、『息子くん、期待を裏切らない（笑）』と息子のマイペースさを笑っていただけたりしました。後、『現場仕事の方々、いつもありがとうございます！』とパパの頑張りも見ていただけました」