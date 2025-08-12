8月30日と31日に放送を控える『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）。7月31日には、毎年恒例のチャリティーマラソンのランナーをSUPER EIGHT・横山裕（44）が務めることが発表されたチャリティーランナー就任にあたり横山は《僕は子どもの頃、経済的にも不安の中で生きていました。そういう境遇の子どもたちが、今の時代も沢山いるんだということを僕が走ることによって知ってもらうだけでも意味があると思います》