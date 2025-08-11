組織の成長には何が必要か。プロ司会者で作家の鹿島しのぶさんは「企業によっては、社員への情報共有がうまくできなくて、伸び悩んでいるところが少なくない。しかしそれでは、社員は状況がわからないまま働かされているようなもので、やりがいも感じないし、そもそもやる気を維持することも難しい」という――。※本稿は、鹿島しのぶ『ワンランク上のおとなの礼儀』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ka