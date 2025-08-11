女性慣れしすぎている軽い男性は、女の子から距離を置かれがちです。しかし、女性慣れしていなさすぎる男性にも、女の子は不安や不満を感じるものです。では、どのような行動が「女性慣れしていない」と受け取られてしまうのでしょうか。『オトメスゴレン』の女性読者の意見をもとに、９つのパターンをご紹介いたします。【１】まったく会話が続かない。女の子と話すことに緊張して、無口になってしまう男性がいますが、女の子に「