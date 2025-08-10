作戦行動中の部隊が、「アルファ」「ブラボー」「チャーリー」「デルタ」……などなにか暗号のような言葉で意思疎通を図っています。これはどういう意味なのでしょうか。呪文でも暗号でもなく意思疎通の手段？創作物などで度々見聞きする機会がありますが、作戦行動中の部隊が、「アルファ」「ブラボー」「チャーリー」「デルタ」……などなにか暗号のような言葉で意思疎通を図っています。この言葉は「フォネティックコード」と