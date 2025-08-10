パレスチナ自治区ガザで、空中から投下された支援物資が直撃し、15歳の少年が死亡しました。中東の衛星テレビ局「アルジャジーラ」によりますと、ガザ地区中部で9日、15歳の少年が空中から投下された支援物資に押しつぶされ、死亡しました。ガザ当局は、支援物資の空中投下により、これまでに23人が死亡、124人がけがをしたと明らかにしています。ガザではイスラエルによる支援物資の搬入制限が続き、これまでに飢餓や栄養失調で21